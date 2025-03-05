Trabzonspor'un U19 takımı UEFA Gençlik Ligi (Şampiyonlar Ligi) son 16 turunda Atalanta ile karşılaştı. Avrupa arenasında başarılı bir performans sergileyen bordo-mavili gençler, Juventus’u eleyerek büyük bir sürprize imza atmış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Türkiye'de daha önce bu turnuvada son 16 turuna çıkmayı başaran ekip olmamıştı.

Saat 14.00’te Papara Park’ta Atalanta’yı konuk eden bordo mavililer normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla rakibini 5-4 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Trabzon'un gençleri Türkiye'nin bu alanda çeyrek finale yükselen ilk ekibi olarak ülkemizi gururlandırdı.

Bordo mavililer çeyrek finalde Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibiyle 1-2 Nisan tarihlerinde karşılaşacak.

TRABZONSPOR’UN AVRUPA YOLCULUĞU

Bordo-mavililer, bu sezon UEFA Gençlik Ligi’nde oldukça etkileyici bir performans sergiledi:

✔ 2. turda Buducnost’u 3-1 ve 5-2 mağlup etti.

✔ 3. turda Sarajevo ile 2-2 berabere kalıp rövanşta 6-1’lik zaferle turladı.

✔ Son 32 turunda Juventus’u 1-0’lık skorla geçerek tarihi bir galibiyet aldı.