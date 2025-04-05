Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak. Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

'ÜÇ BÜYÜKLER'İ BOŞ GEÇMEDİ

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 18 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.