Bu sezon kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla donatarak "marka" isimlere yönelen Trabzonspor, ara transfer döneminde savunma hattına ses getirecek bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetimin, bir süredir gündeminde tuttuğu İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk için resmi girişimlere başlamayı planladığı öğrenildi.

İTALYAN DEVİ DE DEVREDE

Fotomaç'ın haberine göre; Liverpool ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 35 yaşındaki Hollandalı stoperin, ocak ayından itibaren başka bir kulübe transfer olma ihtimali bulunuyor. Karadeniz ekibi, tecrübeli savunmacıyı devre arasında Ada'dan kopararak renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.

Ancak Trabzonspor bu dev transfer yarışında yalnız değil. İtalya Serie A temsilcisi Milan'ın da Virgil van Dijk'i kadrosuna katmak için devrede olduğu ve şartları zorladığı ifade ediliyor.

BONSERVİSİNİ ALIP İMZA PARASI ALMAK İSTİYOR

Transfer kulislerinde iki dev kulübün rekabeti konuşulurken, Virgil van Dijk'in kariyer planlaması ise farklı bir yöne işaret ediyor. İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakan deneyimli stoperin, bu ayrılığı ara transfer döneminde gerçekleştirmeyi düşünmediği kaydedildi.

Hollandalı yıldızın, mevcut kontratını tamamlayarak sezon sonunda bonservisini eline almayı ve yeni kulübüne serbest oyuncu statüsünde imza atmayı planladığı belirtiliyor. Van Dijk'in bu stratejiyle, transferde ödenecek bonservis bedeli yerine alacağı imza parasını yükseltmeyi hedeflediği vurgulandı.