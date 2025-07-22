Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren Trabzonspor, taraftar buluşmasının ikincisini bu akşam gerçekleştirdi.

Bordo-mavili formalarıyla alana akın eden taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ve kaptan Uğurcan Çakır’a büyük ilgi gösterdi. Dün yapılan basın toplantısında “Trabzonspor’u istemeyen baksın dalgasına” sözleriyle gündem olan teknik direktör Fatih Tekke’ye taraftarlardan anlamlı bir destek geldi. Bordo-mavili taraftarlar, bu ifadeyi pankarta yazarak buluşma alanına getirdi. Tekke, bu pankartla birlikte taraftarlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

EN ÇOK İLGİYİ TEKKE VE UĞURCAN GÖRDÜ

Etkinliğin başlamasıyla birlikte alanı dolduran taraftarlar, özellikle teknik direktör Fatih Tekke ve takım kaptanı Uğurcan Çakır’a yoğun ilgi gösterdi. Her iki isim de programın sonuna kadar alanda kalarak taraftarlarla tek tek ilgilendi, fotoğraf çektirdi ve formaları imzaladı.

Antrenman sonrası taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan futbolcular da bu sevgiye kayıtsız kalmadı. Oyuncular, imza verip bol bol fotoğraf çektirerek taraftarların isteğini geri çevirmedi. Özellikle çocuk taraftarlarla kurulan diyaloglar renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzonspor’un taraftar buluşmalarının üçüncü ve son etabı 25 Temmuz’da gerçekleştirilecek.