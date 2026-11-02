Güney Kıbrıs Ligi’nde üst sıralara tırmanmak isteyen APOEL, Omonia Aradippou deplasmanında adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Karşılaşmanın henüz 30. saniyesinde savunma oyuncusu Sastre'nin doğrudan kırmızı kart görmesiyle konuk ekip sahada 10 kişi kaldı.

Erken gelen eksilmenin şokunu üzerinden çabuk atan APOEL, rakibine direnmeyi başardı. Mücadelenin 36. dakikasında ev sahibi Omonia Aradippou'dan De Marco'nun da kırmızı kartla cezalandırılmasıyla iki takım da 10 kişi kaldı ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle noktalandı.

72'DE ŞOK GOLE 77'DE CEVAP

Mücadelenin ikinci yarısında tempo giderek artarken, gol perdesi 72. dakikada aralandı. Hızlı gelişen Omonia Aradippou atağında topu ağlara gönderen Petrovic, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirerek APOEL cephesinde tansiyonu yükseltti.

Yenilen golün ardından liderlik vasıflarını konuşturan Anastasios Bakasetas, sahneye çıkarak takımını ayağa kaldırdı. Golün hemen 5 dakika sonrasında, 77. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yunan maestro, yaptığı şık vuruşla skora 1-1'lik dengeyi getirdi ve takımına yeniden hayat verdi.

89'DA BEYAZ NOKTADA HATA YAPMADI

Beraberlik golüyle baskısını iyice artıran APOEL, 84. dakikada yaşanan tartışmalı ceza sahası pozisyonunun ardından hakemin VAR monitörüne gitmesiyle penaltı kazandı.

dakikada beyaz noktanın başına geçen tecrübeli futbolcu Bakasetas, büyük bir soğukkanlılıkla meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-1 yaptı ve muazzam geri dönüşü tamamladı. Kalan dakikalarda kalesini başarıyla savunan APOEL, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu kritik zaferle birlikte bu sezonki ilk deplasman 3 puanını hanesine yazdıran başkent temsilcisi, puanını 14'e yükselterek ligde 6. sıraya yerleşti. Bordo-mavili formayla kazanılan şampiyonluğun kilit mimarlarından olan Bakasetas ise kaydettiği 2 golle haftanın kahramanı oldu.