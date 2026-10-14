Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır." denildi. DAHA ÖNCE TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI Nenad Bjelica, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.