UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali’nde İtalyan devi Inter’i konuk eden Trabzonspor U19 Takımı, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor'un gençleri, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen ilk Türk takımı olmayı başardı.
⚽GOOOLLL! Ekrem Terzi savunmadaki büyük hatayı çok iyi değerlendirdi! Trabzonspor, Inter karşısında öne geçti! pic.twitter.com/zhMfwXggWO— TRT Spor (@trtspor) April 1, 2025
Inter U19 Takımı'nın bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Luka Topalovic'in 39. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Erol Can Çolak, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor U 19 Takımı, üst üste geliştirdiği ataklarla Inter savunmasını zorladı. 60. dakikadan sonra oyunun temposunu düşürerek temsilcimizin baskısını kıran Inter, savunma ağırlıklı bir oyun benimsedi.
OYUNA GİRDİ, İKİ DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI
Son yarım saati düşük tempoda geçen maçta Trabzonspor U19 Takımı, oyuna 75. dakikada giren Ekrem Terzi'nin 77. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasını iyi değerlendiren Ekrem Terzi, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.
Trabzonspor U19 Takımı, sırasıyla Buducnost U19 Takımı, Sarajevo U19 Takımı, Juventus U19 Takımı ve Atalanta U 19 Takımı'nı eleyerek, Türk futbolunda bir ilki başarıp, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmıştı.
TARAFTAR REKORU KIRILDI
Trabzonspor U19 Takımı'nın Inter U19 Takımı'nı konuk ettiği maçta UEFA Gençlik Ligi taraftar rekoru kırıldı. Tarihi maçı tam 40 bin 366 kişi izlerken, binlerce taraftar da stadyum dışında kaldı.
Daha önceki rekor 32 bin 510 taraftarla Krasnodar U19-Real Madrid U19 maçına aitti.
Trabzonspor U19 Takımı, Yunanistan temsilcisi Olympiakos U19 Takımı'nı eleyen Avusturya ekibi Salzburg U19 Takımı ile finale yükselme mücadelesi verecek.