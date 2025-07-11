Trabzonspor’un uzun süredir gündeminde olan Jeremie Boga transferinde taşlar yerinden oynuyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi çok arzuladığı 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sürpriz bir şekilde İngiltere seçeneğini masaya koydu.

DOĞAN ÇABA HARCIYOR AMA...

Nice forması giyen Fildişili futbolcu için Başkan Ertuğrul Doğan da devrede. Fransız kulübünün kapıyı 15 milyon avrodan açtığını açıklayan Doğan, Tekke’nin yoğun ısrarı doğrultusunda görüşmelere devam ettiklerini ifade etmişti. Ancak yaşanan son gelişmeler, transferin seyrini değiştirmiş gibi görünüyor.

LEEDS UNITED DEVREDE

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United’ın resmi teklif sunduğu öğrenilen Boga, tercihini Premier Lig'e yükselme hedefi olan bu kulüpten yana kullanabilir. Daha önce İngiltere'de Chelsea altyapısında U18, U21 ve U23 takımlarında top koşturan yetenekli oyuncu, Birmingham’da da forma giymiş ancak Chelsea A takımında tutunamamıştı.

İTALYA'DA PARLADI, NICE'TE DÜŞÜŞTE

Asıl çıkışını Serie A ekipleri Sassuolo ve Atalanta’da yaşayan Boga, 2023 yılında 17,5 milyon avro karşılığında Nice’e transfer olmuştu. Ancak geçtiğimiz sezon Fransa Ligi’nde beklentilerin gerisinde kalan oyuncu, 24 maçta 3 gol ve 1 asistle sezonu tamamladı.

YENİ ROTASI ADA OLABİLİR

Profesyonel kariyerine adım attığı İngiltere’ye geri dönme fikrine sıcak bakan Jeremie Boga’nın, Leeds United ile anlaşması halinde Trabzonspor’un transfer planlamasında önemli bir yara alacağı konuşuluyor.