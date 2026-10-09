Kuzeyde derbi ateşi yandı. Samsunspor evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Trabzon’da gözler Paul Onuachu’ya çevrildi. Nijeryalı forvet, Samsun’a karşı 4 maçta 4 gol atmayı başardı. Son randevuda iki kez ağları sarsan yıldız golcü, yine bu maçta Fırtına’nın en önemli kozu olacak. 245 gün sonra Samsun’a gidip eski takımına rakip çıkacak olan Teknik Direktör Thomas Reis de Onuachu’dan iyi bir performans bekliyor.
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Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Samsunspor’u seviyor! Onuachu bilir işini
Karadeniz derbisinde 4 maçta 4 gol atan golcü futbolcu, bordo-mavililerin en önemli kozu olacak. Reis, oyuncusundan bu maçta da gol bekliyor.
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