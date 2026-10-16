Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bordo-mavili ekibin 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuna 1 resmi müsabakadan men ve 33 bin 500 TL para cezası verildiğini duyurdu.
KRİTİK DERBİDE TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK
Bu sezon Trabzonspor'un ligde sahaya çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sında süre alarak teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren milli futbolcu, cezası nedeniyle kritik randevuda formasından uzak kalacak. Melih Kabasakal, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak zorlu Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.