Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3’üncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te sahasında konuk edeceği Freiburg maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Freiburg maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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