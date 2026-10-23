Papara Park'taki 90 dakikanın ardından BBC Sport Scotland mikrofonlarına konuşan Hearts Menajeri Wouter Vrancken, Trabzonspor'un kadro derinliğine ve Mohamed Salah'ı durdurmak için başvurdukları özel plana dair dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Kadroda yaşanan sakatlıklar nedeniyle hücum kanadı Rogers Mato'yu savunmanın soluna monte etmek zorunda kaldığını belirten Belçikalı teknik adam, oyuncusuna maç öncesinde Salah'a nasıl markaj uygulaması gerektiği konusunda özel talimatlar verdiğini söyledi. Karşılaşma öncesinde büyük bir kumar oynadığını gizlemeyen Vrancken, "Bazen bazı oyuncularınıza güvenmek ve risk almak zorundasınız. Bu taktiğin sahada bir noktaya kadar işe yaradığını görmekten mutluyum. Çünkü Salah iki veya üç gol atıp maçı erkenden koparsaydı, herkes Mato'yu o pozisyonda oynatma tercihimi yerden yere vuracaktı" diyerek yaşadığı tedirginliği aktardı.

"CİDDİ PARALAR HARCADILAR"

Bordo-mavililerin sahaya yansıttığı kadro kalitesine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'un transfer gücünden övgüyle bahsetti. Karadeniz temsilcisinin Avrupa standartlarında bir yapı kurduğunu ifade eden Vrancken, "Böylesine güçlü ve organize bir takıma karşı mücadele ettik. Trabzonspor, yeni oyuncuları renklerine bağlamak için çok ciddi paralar harcadı; hatta Mohamed Salah gibi dünya çapında bir ismi dahi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı başardı. Bu doğrultuda Trabzonspor, bireysel yetenek ve kalite açısından fazlasıyla güçlü bir ekip" değerlendirmesinde bulundu.

SALAH YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İskoç ekibinin aldığı tüm özel savunma önlemlerine ve ikili sıkıştırmalarına rağmen Mohamed Salah kalitesini konuşturmayı başardı. Mücadelenin 32. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek kilidi açan Mısırlı yıldız, ikinci yarıda da vites düşürmedi. 58. dakikada Franculino Dju'nun kaydettiği golün pasını veren dünya yıldızı, 90 dakikayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak bordo-mavililerin tabeladaki iki golüne de doğrudan damgasını vurdu.

ZİRVEYLE PUAN FARKI YOK

Gruptaki ilk sınavında Finlandiya deplasmanında KuPS'u 4-2 ile geçen Trabzonspor, Papara Park'ta Hearts'ı da 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Bordo-mavililer, averaj farklarıyla Panathinaikos, Lugano ve Brann ile birlikte Konferans Ligi tablosunun en üst basamağını paylaştı. Karadeniz fırtınası, Avrupa arenasındaki bir sonraki sınavını 5 Kasım'da deplasmanda Alman temsilcisi Freiburg karşısında verecek. İlk hafta Nordsjaelland ile 1-1 berabere kalan Hearts ise bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini Trabzon'da aldı.