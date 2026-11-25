UEFA Konferans Ligi 4. hafta mücadelesinde 26 Kasım Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek olan CSKA Sofya'da teknik direktör Markus Gisdol, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Bulgarska Armiya Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Mücadelede favorinin bordo-mavili ekip olduğunu belirten Gisdol, sahadan puanla ayrılabilmek için 90 dakika boyunca üst düzey bir performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'i çok yakından tanıdığını ifade eden Alman teknik adam, geçmişe dair dikkat çekici bir detayı da paylaştı:

"Samsun'dan ayrıldığımda bana kendisini sordular. Ben de Thomas Reis ile anlaşmalarını tavsiye ettim. Çünkü kendisi de aynı oyun tarzını takip ediyor, dolayısıyla takımı aynı şekilde geliştirmek istiyor. Teknik direktör olarak biz dostuz. Thomas Reis ile görüşeceğimiz için mutluyum. Ama oyun başladığında dostluk bitmiş oluyor ve oyun bittiğinde dostluk tekrar devam ediyor. Çok ilginç bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü her iki teknik direktörün tarzları ve stilleri birbirine benziyor. Ben Sofyalı olsaydım kesinlikle stada gelirdim."

"SALAH GİBİ YILDIZLARA KARŞI HAZIRIZ"

Basın mensuplarının, Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a karşı özel bir önlem alıp almayacakları yönündeki sorusunu da yanıtlayan Markus Gisdol, rakiplerinin yaz transfer dönemindeki hamlelerine dikkat çekti. Avrupa kupalarında üst düzey rakiplerle karşılaşmaya hazır olmaları gerektiğini belirten Gisdol, şu ifadeleri kullandı: