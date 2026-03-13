Gelecek sezon için kadro yapılanmasına hız veren Trabzonspor'da adaylar netleşmeye başladı. Kanat transferine öncelik veren Bordo-Mavililerin, Arjantin'de River Plate forması giyen Ian Subiabre'yi gündemine aldığı öğrenildi.

ESPN'in haberine göre Karadeniz devi, 19 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Ian Subiabre için kulüp tarihine geçecek 10 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak River Plate, Bordo-Mavililerin bu teklifini anında reddetti.

REKOR TEKLİF

Trabzonspor'un şimdiye dek ödediği en yüksek bonservis, 2014-15 sezonunda Spartak Moskova'ya Majeed Waris için verdiği 6.9 milyon euro. Karadeniz ekibinin teklifi kabul edilseydi Subiabre en pahalı oyuncu olarak kulüp tarihine geçecekti.

2024'te River Plate'in A takımına yükselen genç yıldız adayı, tüm kariyeri boyunca çıktığı 62 maçta 9 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...