UEFA Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor randevusunun ardından İskoçya Premiership'te oynayacağı Motherwell mücadelesine hazırlanan Hearts'ta sakatlık krizi alarm veriyor. Bordo-mavili temsilcimize 2-0 mağlup olan İskoç ekibinde, zorlu karşılaşmanın öncesinde ve esnasında yaşanan talihsizlikler teknik heyetin planlarını altüst etti.

Hearts savunmasının önemli isimlerinden Harry Milne, maçtan bir gün önce Trabzon'da gerçekleştirilen son taktik antrenmanda dizinden ağır şekilde sakatlandı. Milne'nin sezonun kalan bölümünde forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğu bildirilirken, 90 dakika sırasında Christian Borchgrevink de arka adalesinden sakatlanarak sahayı terk etti. Son gelişmelerle birlikte kadroda sakat oyuncu sayısı 8'e ulaşırken, bu isimlerden dördünün sahalara dönüşünün aylar süreceği aktarıldı.

"TRABZON GERÇEKTEN ZOR BİR DEPLASMAN"

Kadroda yaşanan derin boşluklar nedeniyle teknik direktör Wouter Vrancken'in birçok oyuncuyu mevkisi dışında görevlendirmek zorunda kaldığı maçın ardından, Hearts Kaptanı Jamie McCart İskoç basınına samimi değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan krizi bir mazeret olarak görmediklerini vurgulayan tecrübeli stoper, şu ifadeleri kullandı:

"Sakatlıkları bir bahane olarak öne süremeyiz; menajerimiz de bize bunu açıkça ifade ediyor. Özellikle perşembe akşamı Trabzon'da oynadığımız gibi kritik maçlarda bahanelerin arkasına sığınamazsınız. Takıma sonradan dahil olan oyunculara baktığımda, asıl yeri hücum olan Rogers Mato'nun sol bekte mükemmel bir direnç gösterdiğini gördüm. Jordi Altena'nın orta sahaya geçmesi de çok kıymetliydi. Bütün bunlara rağmen dürüst olmak gerekirse Trabzonspor deplasmanı gerçekten çok zor ve baskısı yüksek bir yer."

"OYUNCULARI DİNLENDİRMEK İMKANSIZ"

Antrenmanda dizinden sakatlanan Harry Milne'nin durumuna da değinen McCart, sıkışık takvimin futbolcuları yıprattığını belirterek, "Bu tür sakatlıkları önceden kestirmek maalesef imkansız. Harry'nin yaşadığı sakatlık antrenmanda son derece basit ve ani bir hareket sonrasında gerçekleşti. Onun adına gerçekten çok üzgünüz. Maç trafiğinin bu denli yoğun olduğu bir dönemde kadrodaki oyuncuları dinlendirmek neredeyse imkansız hale geliyor" dedi.

Oynadığı son 6 resmi müsabakada yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabilen İskoç temsilcisi Hearts, Trabzonspor mağlubiyetinin yaralarını sarmak adına ligde kritik Motherwell deplasmanında galibiyet arayacak.