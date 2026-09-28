Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Ruslan Malinovskyi, sol dizinde meydana gelen kemik ödemi ve mekanik şikayetleri nedeniyle Belçika'da ameliyat edildi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Beşir, açıklamasında, "Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikayetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır." ifadesine yer verdi.

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