Bordo-mavililerin geçtiğimiz ocak ayında Avusturya ekibi Wolfsberger'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı Chibuike Nwaiwu, sergilediği istikrarlı futbolla Ada temsilcilerinin transfer listesinde ilk sıralara tırmandı.

Africafoot'un paylaştığı bilgilere göre; yaz döneminde de transferi için nabız yoklayan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve Fulham, ocak ayında açılacak ara transfer döneminde 23 yaşındaki stoper için yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Haberde görüşlerine yer verilen ve sürece yakınlığıyla bilinen bir kaynak, transferin perde arkasını şu sözlerle aktardı:

"Premier Lig kulüplerinin ilgisi her zaman masadaydı. Ancak hem Trabzonspor'un oyuncunun yerini doldurma zorunluluğu hem de kulüpler arasındaki transfer şartlarının netleşmemesi nedeniyle anlaşma yaz aylarında tamamlanamadı."

AYRILIĞA OCAKTA VİZE YOK

İngiliz kulüplerinin yoğun ilgisine rağmen Nijeryalı stoperin bordo-mavili kulüpteki geleceğine odaklandığı ifade edildi. Karadeniz ekibinde gördüğü değerden ve teknik heyetin güveninden oldukça memnun olan Nwaiwu'nun sezon ortasında ayrılma fikrine sıcak bakmadığı bildirildi.

Konuyla ilgili konuşan kaynak, oyuncunun tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, "Kulüple oyuncu arasındaki bağlar mükemmel durumda. Nwaiwu burada çok mutlu ve camianın ona verdiği büyük değerin farkında. Bu yüzden sezonu kesinlikle Trabzonspor'da tamamlamak istiyor" açıklamasını yaptı. Şampiyonluk yarışındaki bordo-mavili yönetimin de gelen teklifleri dinlemeden savunmanın belkemiğini elinde tutma kararlılığında olduğu belirtildi.

DEĞERİNİ KISA SÜREDE 3'E KATLADI

Bordo-mavili kulüple Haziran 2030’a kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Chibuike Nwaiwu, kısa sürede gösterdiği gelişimle Transfermarkt verilerine göre piyasa değerini 18 milyon euro seviyesine çıkardı.

Bu sezon çıktığı 11 resmi müsabakada savunmadaki hamlelerinin yanı sıra hücumda da 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı üreten 23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor’un son dönemde gerçekleştirdiği en karlı ve isabetli yatırımlardan biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.