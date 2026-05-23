Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, kupa zaferini doyasıya kutladı.
Kupa galibiyetinin ardından sezona damga buran isimlerden genç oyuncu Christ Inao Oulai’nin paylaşımı şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada havalimanında olduğu anlarda yaptığı düşünülen paylaşımda tepki çeken ifadeler kullanan Fildişi Sahilli futbolcuya taraftarlardan tepki geldi.
Trabzonsporlu Christ Inao Oulai’nin paylaşıp sildiği fotoğraflarda "Siz Türkler ırkçısınız." ifadeleri yer aldı.
Oulai'nin paylaşıp sildiği fotoğraflar şu şekilde: