UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımı ile Trabzonspor, Bulgarska Armiya Stadı'nda karşılaştı. Bordo-mavililer ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı. Temsilcilerimizin gollerini 69. dakikada Salah ve 90+3'te Saviolo kaydetti. CSKA Sofya’nın golünü ise 32. dakikada kendi kalesine Cabral attı. TRABZONSPOR PUANINI 9’A ÇIKARDI Konferans Ligi’nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, puanını 9'a çıkardı. CSKA Sofya ise 1 puanda kaldı. Trabzonspor, Konferans Ligi’ndeki beşinci maçını 10 Aralık Perşembe günü Papara Park’ta Jablonec ile karşılaşacak. CSKA Sofya ise deplasmanda KuPS Kuopio ile karşılaşacak.

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