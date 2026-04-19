Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Papara Park’ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Karadeniz ekibi, 73. dakikada Felipe Augusto ile 1-0 öne geçti. Ancak 90+3’te sahneye çıkan Selke, skora denge getirdi.

Fatih Tekke ve öğrencileri puanını 65’e yükseltti. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fırtına, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düştü. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitleme fırsatını da kaçırdı. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise puanını 48'e çıkardı.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray maçındaki tribün olayları sonrası yaklaşık 34 bin taraftarının kartlarının bloke olması nedeniyle bilet fiyatlarında düzenleme yapan Trabzonspor Yönetim Kurulu, tribünleri doldurmayı başardı. Batı tribün için 200, Doğu tribün için 10, güney ve kale arkası tribünler için 5 lira olarak bilet fiyatlarının açıklamasının ardından biletleri kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, dağıtılan Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla takımlarını destekledi.

MÜZİK ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar ve bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle karşılaşma öncesinde stadyumda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edildi. Taraftarlar, Kahramanmaraş'taki olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ile eski başkan Atay Aktuğ'un fotoğraflarının yer aldığı pankartları maraton tribüne astı. Trabzonspor futbolcular ısınmaya Atay Aktuğ'un fotoğrafının yer aldığı siyah tişört ile çıktı. Her iki takım seremoniye 'Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." yazılı pankart ile çıktı. Maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.