Trabzonspor'un, İsveç ekibi BK Hacken'de forma giyen Abdoulaye Doumbia'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Africa Foot'un haberine göre bordo-mavililer, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun transferi için 5 milyon avroluk bütçe ayırdı.

Haberde, Trabzonspor'un yaz transfer döneminden bu yana takip ettiği Doumbia için görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi. Bordo-mavili kulübün, ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla girişimlerini somutlaştırmayı planladığı öne sürüldü.

23 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Ocak 2026'da BK Hacken'e transfer olan Doumbia, bu sezon İsveç Allsvenskan Ligi'nde çıktığı 23 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti. Genç futbolcunun güncel piyasa değerinin 5 milyon avro olduğu belirtildi.