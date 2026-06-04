Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ın transferi konusunda Benfica ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ın kesin transferi için Benfica'ya 7 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Söz konusu bedelin 3 taksit halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan pay maddesi de yer aldı. Buna göre bordo-mavili kulüp, futbolcunun gelecekte başka bir takıma transfer olması halinde elde edilecek bonservis gelirinden, Benfica'ya ödenen veya ödenecek tutarlar düşüldükten sonra kalan miktarın yüzde 20'sini Portekiz ekibine verecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Karadeniz temsilcisi, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını da açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Sidny Lopes Cabral'a her sezon için 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında menajerlik hizmet bedeli ödemesi yapılacak.

Trabzonspor'un gelecek vadeden oyuncular arasındaki önemli isimlerden biri olarak gösterilen Cabral transferiyle yeni sezon kadro yapılanmasında önemli bir adım attığı değerlendiriliyor