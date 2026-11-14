Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rusya’ya gitti. Trabzonspor, milli arada Rusya temsilcisi Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer, Rusya’nın St. Petersburg kentine gitti. Trabzonspor, yarın saat 17.00’de Gazprom Arena’da Zenit ile karşı karşıya gelecek. 20 KİŞİLİK KAMP KADROSU Teknik direktör Thomas Reis’in genç futbolculara ağırlık verdiği 20 kişilik Zenit maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Ahmet Cemil Güren, Murat Mert Lakot, Alperen Çakıroğlu, Ferhat Yağız Usta, Esad Turan Uzun, Yiğithan Çubukcu, Hakan Yılmaz, Mehmet Ali Şaşmaz, Emir Aslan, Oğuzhan Ertem, Mümin Barış Nazlı, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Mendy, Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir.

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