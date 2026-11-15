Trabzonspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında ayağına darbe aldı. Arnavutluk Futbol Federasyonu, Muçi'nin Belarus maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Arnavutluk'un sahasında 2-0 kazandığı Finlandiya maçında gol de atan Muçi, Belarus karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Federasyon, çalışmalarını salonda bireysel olarak sürdüren futbolcunun durumunun kötüleşmemesi için dinlendirileceğini bildirdi.
Muçi'nin Trabzonspor'un Eyüpspor ile oynayacağı maçta forma giyip giyemeyeceği, Trabzon'da yapılacak kontrollerden sonra netleşecek.
Bu sezon bordo-mavili formayla 14 karşılaşmaya çıkan Muçi, 3 gol ve 7 asist kaydetti.