Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Franculino Dju'nun durumu netleşmedi. Arka adalesinde gerilme tespit edilen 22 yaşındaki golcünün pazar günkü maçta riske edilmemesi planlanıyor.

A Spor'un haberine göre, Çaykur Rizespor deplasmanında attığı iki golle galibiyette önemli rol oynayan Dju, karşılaşmanın ardından kasında ağrı hissetti. Yapılan kontrollerde oyuncunun arka adalesinde gerilme belirlendi.

Sağlık heyetinin tedavi sürecini yakından izlediği futbolcu için teknik heyet de tedbirli hareket ediyor. Dju'nun sakatlığının ilerlememesi için tamamen hazır hale gelmeden sahaya çıkması istenmiyor.

Genç golcünün tedavisi, takımın izinli olduğu dönemde de devam etti.