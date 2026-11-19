Süper Lig'de üst üste altı galibiyetle zirve takibini sürdüren Trabzonspor'da, Eyüpspor maçı öncesi gözler Paul Onuachu'ya çevrildi. Pazar günü sahasında ligin son sırasındaki rakibini konuk edecek bordo-mavililerde, sakatlıklar nedeniyle hücum hattı yeniden şekilleniyor.

Milli aradaki yoğun tedaviye rağmen Franculino Dju'nun büyük ihtimalle riske edilmemesi bekleniyor. Dju'nun forma giymemesi halinde hücumdaki en büyük gol beklentisi Onuachu'dan olacak.

İKİ GOLÜ DE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA

Onuachu, bu sezon ligde attığı iki golü de 6 Eylül'de Gençlerbirliği karşısında alınan 5-0'lık galibiyette kaydetti. Deneyimli forvet, bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş ve Rizespor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarında ise gol bulamadı. Onuachu, iki ayı aşan gol hasretini Eyüpspor önünde sonlandırmak istiyor.

Milli arada teknik direktör Thomas Reis'in özel çalıştırdığı isimler arasında Onuachu da yer aldı. Reis'in, Nijeryalı golcüyü Muhammed Salah ve Saviolo ile birlikte hücum üçlüsünde görevlendirmesi bekleniyor.