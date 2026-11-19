Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu için ara transfer döneminde satış kapısını kapatıyor. Yönetim, Nijeryalı stopere 30 milyon euro ve üzerinde teklif gelmesi halinde dahi oyuncuyu ocakta satmayı düşünmüyor.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadroda güç kaybı yaşamak istemeyen bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında savunmanın kritik parçalarından biri olarak gördüğü Nwaiwu için gelecek teklifleri geri çevirmeye hazırlanıyor. Transfer konusu ancak sezon tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirilecek.

FULHAM'IN TAKİBİ SÜRÜYOR

Yaz transfer döneminde Nwaiwu ile ilgilenen Fulham karşısında Trabzonspor yönetimi, 30 milyon euronun altındaki rakamları görüşmeye yanaşmamıştı. Haberde, İngiliz ekibinin oyuncu izleme ekibinin takibini sürdürdüğü, Premier Lig'den iki kulübün daha 23 yaşındaki savunmacıyı yakından izlediği belirtildi.

Avrupa'nın beş büyük liginden başka ekiplerin de Nwaiwu'nun durumunu takip ettiği aktarıldı. Oyuncunun performansını sürdürmesi halinde Trabzonspor'un yaz transfer döneminde daha yüksek bir bedel talep etmesinin beklendiği ifade edildi.

Arseniy Batagov'un uzun süreli yokluğunda savunmada önemli sorumluluk üstlenen Nwaiwu, bu sezon bordo-mavili formayla 13 resmi karşılaşmada görev yaptı. Nijeryalı stoper, savunmadaki katkısının yanı sıra 1 gol ve 2 asist üretti.