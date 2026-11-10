Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip, bu sonuçla teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı altıncı lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
Alman teknik adamın görev yaptığı altı maçta 18 puan toplayan Trabzonspor, puanını 25'e yükseltti. Karadeniz ekibi, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya ikinci sırada girdi.
Sezonun ilk haftalarında istikrarsız sonuçlar alan bordo-mavililer, Reis'in göreve gelmesinin ardından yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara tırmandı.