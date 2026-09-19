Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Bordo-mavililer, Thomas Reis yönetiminde çıktıkları ilk maçta soyunma odasına 3-0 önde girdi. Maçın yıldızı ise Mohamed Salah oldu.

İLK YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan bordo-mavililer, 4. dakikada Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın savunma hatasını değerlendiren Salah, maçın ilk dakikalarında skoru belirleyen isim oldu. İlk yarım saat boyunca üstünlüğü sürdüren Trabzonspor, 39. dakikada Salah'ın asistiyle Noah Saviolo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı bitmeden sahneye bir kez daha çıkan Salah, 44. dakikada Dju'nun kaptırdığı topta ikinci golünü attı ve skoru 3-0'a taşıdı. Böylece Salah, ilk yarıda 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu.

SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI

Trabzonspor'a bu sezonun başında transfer olan Salah, çıktığı 8 maçta (6'sı Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi elemeleri) 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Bordo-mavili taraftarlar, yıldız oyuncunun performansından oldukça memnun.

REKABETTE BİR İLKİ BAŞARDI

Mohamed Salah, attığı bu golle Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde adını tarihe yazdırdı. Mısırlı yıldız, iki takım arasındaki rekabette gol sevinci yaşayan ilk Mısırlı futbolcu oldu.