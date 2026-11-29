Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun ara transfer döneminde ayrılığı konuşulurken, Nijeryalı golcünün menajerinin Suudi Arabistan takımlarıyla görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre; Onuachu'nun temsilcisi temaslarını tamamladıktan sonra Trabzonspor'a resmi teklif getirecek. Haberde görüşülen kulüplerin isimlerine ve olası teklifin tutarına ilişkin bilgi verilmedi. 15 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Onuachu, 1012 dakika sahada kaldı. Nijeryalı forvet bu karşılaşmalarda 3 gol attı, 1 asist yaptı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.