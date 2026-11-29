Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun ara transfer döneminde ayrılığı konuşulurken, Nijeryalı golcünün menajerinin Suudi Arabistan takımlarıyla görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre; Onuachu'nun temsilcisi temaslarını tamamladıktan sonra Trabzonspor'a resmi teklif getirecek. Haberde görüşülen kulüplerin isimlerine ve olası teklifin tutarına ilişkin bilgi verilmedi.
15 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Onuachu, 1012 dakika sahada kaldı. Nijeryalı forvet bu karşılaşmalarda 3 gol attı, 1 asist yaptı.