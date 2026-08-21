Trabzonspor, santrfor transferi için İsveç'in Malmö takımından Erik Botheim'i kadrosuna katmak için teklif yaptı. Expressen'in haberine göre bordo mavililer, 26 yaşındaki Norveçli golcünün peşine düştü.

17 MAÇTA 13 GOLLÜK KATKI

Malmö ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Botheim, bu sezon İsveç takımında çıktığı 17 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Futbolcu toplamda 13 gollük skor katkısı sağladı.

Bordo mavililerin yanı sıra Yunan temsilcisi PAOK'un da Botheim için talip olduğu belirtildi. Kulüplerin transfer dönemi bitmeden anlaşmaya çalıştığı vurgulandı.

Bu konuda Türkiye'de 4 Eylül, Yunanistan'da ise 15 Eylül'e kadar süre bulunduğu hatırlatıldı. Süper Lig'de sezona Kasımpaşa beraberliğiyle başlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenilmişti.

Kadrosunda santrafor olarak Paul Onuachu, Umut Nayir ve Rene Mitongo'yu bulunduran bordo mavililerin bir golcü takviyesi daha yapmak istediği öne sürüldü.