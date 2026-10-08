Galatasaray yönetimi, geçen sezonun devre arasından bu yana transfer listesinde tuttuğu Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçme kararı aldı. Fiorentina'da beklediği süre bulamadığı için mutsuz olduğu öne sürülen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildiriliyor.

RESMİ TEMAS KURULUYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği genç oyuncu için sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde Fiorentina ile resmi temas kurması planlanıyor. İlk aşamada transferi kiralama yöntemiyle sonuçlandırmayı hedefleyen yönetimin, pazarlıkların seyrine göre sözleşmeye satın alma opsiyonu maddesi de ekletmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Oulai, Temmuz 2026'da Trabzonspor'dan Fiorentina'ya 26 milyon euro garanti bonservis ve 4 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında transfer olmuştu. Fildişi Sahili Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda sergilediği performansın ardından İtalya'ya giden genç oyuncu, bu sezon Fiorentina formasıyla 5 maçta 245 dakika süre alırken, son maçlarda forma giyemedi.