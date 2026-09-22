Trabzonspor forması giyen Andre Onana, saha dışındaki bir anını sosyal medya hesabından yayınladı.
Kamerunlu kaleci, hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntüleri paylaşarak takipçilerine gösterdi. Onana’nın paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, futbolcunun bu uygulamayı tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Onana, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Tecrübeli kalecinin son paylaşımında ise hacamat yaptırdığı anlar yer aldı.