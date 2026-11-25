Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi Haluk Altın'ı öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ceyhun B, maktulün eşi Çağla Bakan Altın ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Ceyhun B, olay günü arkadaşı ve nişanlısıyla maktulün işlettiği restorana gittiklerini belirtti.

Arkadaşlarının önden restorana girdiğini, kendisinin de aracı park ederken maktul ile karşılaştığını ifade eden sanık, maktulün kendisine küfür ederek "Al bu kadını buradan gidin" dediğini öne sürdü.

Bunun üzerine arkadaşlarını da alarak restorandan çıkarken maktulün kendisine "Arkadaşlarını bırak geri gel" dediğini iddia eden sanık, şöyle konuştu:

-Arkadaşlarımı bırakıp restorana dönünce nişanlıma 'Arabada bekle' dedim. Arkadaşlarım bir terbiyesizlik yaptıysa özür dileyecektim.

-Garsonlar masaları topluyordu. Yürüyüş yolunun sonundaki merdivenlerde birileri vardı. Maktul Haluk abi 'Bir daha mekana gelmeyeceksin.' dedi. Sonra bana yaklaştı ve kafa attı. Arkadaşı Muhammet ve Nizamettin üstüme çullandı. Elinde bir şey vardı. Beni darbederek dışarı çıkardılar. Nişanlım arabanın dışındaydı. Maktul arkamdan küfür ederek bağırıyordu. Amacım oradan uzaklaşmaktı.

-Nişanlım 'Haluk abi sakin ol' dedi. Ancak tekrar üzerime gelmeye başladı. Ben de bu sefer silahımı çıkardım. Mermiyi sürdüm ama arbede oldu.

-Yere düştüm, bana vurmaya devam etti. Sonra silah patladı. Oradaki diğer kişiler de üzerime atladı. Silah bir kez daha patladı. Muhammet elimden çekmeye çalıştı.

-Kendimi korumak için silahı aldım. İradem dışında patladı. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Kafama büyük bir cisimle vurmuşlar bayılmışım.

Sanık, kendisinin de bacağından vurulduğunu öne sürerek, maktul ile hiçbir husumetinin olmadığını savundu.

Maktulün eşi Çağla Bakan Altın da sanığı eşi aracılığı ile tanıdığını, annesinin evine tadilata geldiğini söyledi.

Altın, "Bir kere restoranın kapısını kırarak alkol almaya devam etti. Babası kanser olduğu için eşim hassas davranıyordu. Önceden de rahatsızlıkları vardı ama sabrediyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen restoran çalışanı Nizamettin A, olay günü restoranda düğün organizasyonu olduğunu belirterek, sanığın yanındaki 2-3 misafirle işletmeye geldiğini söyledi.

Sanık ve yanındakilerin alkollü olduğunu, misafirlerin de onlardan rahatsız olduğunu dile getiren Nizamettin A, şunları anlattı:

-Patronumuz Haluk Bey, onları uyarmak için beni gönderdi. 'Mekandan çıksınlar' dedi. Sanık beni dinlemedi. Sonra sanık misafirleriyle gitti.

-Sanık işletmeden ayrıldıktan sonra Haluk Bey'i 2-3 kere arayıp konuşmak istediğini söyledi. Geldi, konuştular ve 10-15 dakika sonra çıkış yaparlarken kapının orada bir kadın sesi duyduk, bağırıyorlardı.

-Ardından silah sesi duyduk. Boğuşma esnasında ayırırken sanığa vurmak zorunda kaldık. Silahını elinden aldık, tekrar arabaya koştu.

-Muhtemelen arabada yine silah ya da bıçak vardı. Biz de bir cisimle vurup bayıltmak zorunda kaldık.

Mahkeme heyeti, sanık Ceyhun B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Küçücük, 4 yaşında bir çocuğu babasız bıraktı"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Çağla Bakan Altın, sanığın mahkemede söylediklerinin doğru olmadığını belirterek, eşinin küfürbaz ya da kavgacı bir insan olmadığını söyledi.

Kocasının karıncayı bile incitmeyecek bir insan olduğunu ifade eden Altın, "Sanığın söylemlerini duyunca daha da üzüldüm. Ömür boyunca içeriden çıkmamasını istiyorum. Küçücük, 4 yaşında bir çocuğu babasız bıraktı. Bunun acısıyla her gün yaşıyoruz. Çocuğum her gün 'Baba, baba' diyerek onu sorduğunda daha da yanıyorum. Bu acı artık ömür boyu bizimle." dedi.

Müşteki avukatı Yağmur Burçin Sayın ise sanığın duruşmada kaçamak cevaplar verdiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restorana 14 Eylül 2025 tarihinde kız arkadaşıyla gelen Ceyhun B. (38) ile işletme sahibi Haluk Altın (45) arasında çıkan tartışmada, Ceyhun B. işletmeci Altın'a tabancayla ateş etmişti. Ağır yaralanan Altın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Ceyhun B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.