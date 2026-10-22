Trabzonspor'da sergilediği futbolla lige ve derbilere damgasını vuran Muhammed Salah, istatistikleri altüst etmeyi sürdürüyor. Bordo-mavili formayla bu sezon çıktığı 11 resmi müsabakada 9 gol atıp 4 asist üreten Mısırlı yıldız, toplam 13 gole doğrudan etki ederek maç başına bir golün üzerinde olağanüstü bir ortalama yakaladı. Sahadaki bu üretkenliği, tecrübeli forveti yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası performans analizlerinde de zirveye taşıdı.

MESSİ'Yİ GEÇİP ZİRVEYE YERLEŞTİ

Performansın yanı sıra karşılaşılan rakiplerin kalitesini de hesaba katan ve satranç dünyasındaki puanlama modelinden futbola uyarlanan Elo derecelendirmesinde haftalık güncellemeler yayımlandı. Oyuncuların zorlu maçlarda sergilediği performansa göre 7 günlük periyotlarla yenilenen sıralamada Salah, haftalık bazda 10 puanlık sıçrama yaparak 1.797 puana ulaştı ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Fotomaç'ta yer alan verilere göre, uzun süre zirvede bulunan dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi 1.784 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi. Listenin üçüncü basamağında 1.782 puanla Meksikalı hücumcu Julian Quinones yer alırken, Porto'nun başarılı file bekçisi Diogo Costa 1.777 puanla dördüncü sıraya yerleşti.

SÜPER LİG'DEN 8 FUTBOLCU LİSTEDE

Avrupa'nın 5 büyük ligi dışındaki en iyi 50 futbolcunun değerlendirildiği geniş listede Trendyol Süper Lig'den tam 8 oyuncu kendilerine yer buldu. Süper Lig klasmanında Salah'ı en yakından takip eden isim, 1.777 puanla dört basamak gerileyerek beşinci sıraya yerleşen Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen oldu. Beşiktaş'ın hücumdaki tecrübeli ismi Leonard Trossard ise 1.775 puan toplayarak altıncı sırada yer aldı ve ilk 10 içinde kendine yer açtı.

Listenin ilk 50 basamağında Türkiye'den yer alan diğer yıldızlar arasında Fenerbahçe'den 26. sıradaki Mason Greenwood ve 39. sıradaki Nathan Ake, Beşiktaş'tan 27. sıradaki kaptan Orkun Kökçü, Galatasaray'dan 32. sıradaki Rafael Leao ile 45. sıradaki Davinson Sanchez bulunuyor. Bordo-mavili Karadeniz temsilcisinden dünya çapındaki bu elit listeye adını yazdıran tek isim ise zirveyi ele geçiren Muhammed Salah oldu.