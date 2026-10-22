UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Hearts'ı konuk eden Trabzonspor, karşılaşmanın 13. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Lawrence Visser ise VAR'dan gelen bilgiyi dinleme kararı aldı ve pozisyon 3 dakika boyunca incelendi. Pozisyonda Muhammed Salah, sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Topun Hearts oyuncusu Jordi Altena'nın ceza sahası içinde eline çarpması üzerine Trabzonsporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu. Visser, VAR'la yapılan değerlendirmenin ardından Salah'ın ofsaytta olduğunu işaret etti. Penaltı kararı verilmezken oyun yeniden başladı. Verilen ofsayt kararı ise tartışmaları beraberinde getirdi.

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