Trabzonspor Kulübü'nün olağan divan genel kurulu toplantısında, kulüp ve bağlı şirketlerinin toplam borcunun 31 Ağustos 2026 itibarıyla 10 milyar 859 milyon 182 bin 146 liraya ulaştığı açıklandı.

Üyelerin bilgisine sunulan mali raporda, net borcun 2 milyar 951 milyon 477 bin 836 lira olduğu belirtildi. Raporda söz konusu dönemde gerçekleşen toplam gider ise 5 milyar 676 milyon 377 bin 975 lira olarak kayıtlara geçti.

Olağan divan genel kurulu, bordo-mavili takımın Trendyol Süper Lig'de Thomas Reis yönetiminde dört maçta dört galibiyet elde ettiği dönemde gerçekleştirildi.