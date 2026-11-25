Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerin kadrosunda 20 futbolcu bulunuyor.
26 Kasım'da Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.
İŞTE TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
Trabzonspor'un CSKA Sofya maçı için açıkladığı kamp kadrosu şöyle:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Sidny Lopes Cabral, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukcu, Mustafa Kuzey Akçay.