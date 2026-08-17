Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağında Ferencvaros'a konuk olacak. Bordo-mavili kulüp, UEFA'ya sunduğu 25 kişilik oyuncu listesini resmi olarak açıkladı. Listede, yeni transfer Mohamed Salah'ın da bulunduğu 25 futbolcu yer alıyor.
Trabzonspor'un Ferencvaros maçı için UEFA listesi şu şekilde:
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal
Forvet: Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu
Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'ı Perşembe günü saat 20.00'de konuk edeceği maçta Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac görev yapacak. Pajac'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj gerçekleştirecek.