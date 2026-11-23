Trabzonspor'un ocak ayındaki santrfor arayışında gündeminde bulunan Richarlison için İngiliz basınından bonservis iddiası geldi. The I Paper'ın haberine göre Tottenham, Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 10 milyon sterlinlik bir bedeli kabul etmeye hazır. Bu durumun bordo-mavililerin oyuncuya ilgisini yeniden canlandırdığı belirtildi.

Haberde, transfer için henüz bir anlaşma sağlanmadığı vurgulandı. Görüşmelerin, Richarlison'a ilk 11'de yer garantisi verilip verilmeyeceği ve oyuncunun maaş beklentileri üzerinde yoğunlaşmasının beklendiği aktarıldı.

YAZ AYLARINDA DA GÜNDEMDEYDİ

Geçtiğimiz yaz Mohamed Salah ve Fabinho'yu kadrosuna katan Trabzonspor, ocak ayında da bir yıldız futbolcu transferi yapmayı planlıyor. Bordo-mavililerin hedefindeki 29 yaşındaki Richarlison ile yaz aylarında Brezilya ekibi Vasco da Gama da ilgilenmişti.

Eski takımı Everton'a dönüş ihtimali de gündeme gelen Brezilyalı oyuncunun transferi, finansal problemler nedeniyle gerçekleşmemişti. Kış transfer dönemi yaklaşırken futbolcuya yönelik ilginin yeniden arttığı belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Richarlison hakkındaki soruya şu yanıtı vermişti: “Richarlison beğendiğimiz bir oyuncu. Transfer döneminde Salah gibi bir yıldızı da kadromuza katabiliriz”