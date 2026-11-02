Trabzonspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu için Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve Fulham'ın ocak ayında devreye gireceği iddia edildi. Oyuncunun ise sezonu bordo-mavili takımda tamamlamak istediği belirtildi.

Africafoot'un haberine göre iki İngiliz kulübü, yaz transfer döneminde de ilgilendikleri Nwaiwu'yu kadrolarına katmak için takip etmeyi sürdürüyor. Haberde görüşlerine yer verilen isimsiz kaynak, yaz dönemindeki sürece ilişkin "İlgi her zaman vardı. Yedek oyuncu bulma ve oyuncuyu transfer etme sorunları nedeniyle anlaşma bu yaz tamamlanamadı." ifadelerini kullandı.

SEZONU TRABZONSPOR'DA TAMAMLAMAK İSTİYOR

Aynı kaynak, Nwaiwu'nun Trabzonspor'da mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini belirterek, "Kulüple her şey yolunda ve oyuncu da sezonu tamamlamaktan memnun çünkü kulüp ona çok değer veriyor." dedi.

Haberde, Crystal Palace ve Fulham'ın ocak ayında yeniden girişimde bulunması halinde transferin Trabzonspor'un tutumuna bağlı olacağı kaydedildi. Bordo-mavililerin futbolcusunu bırakmaya pek istekli görünmediği aktarıldı.

Geçtiğimiz ocak ayında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwaiwu'nun Trabzonspor ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'taki piyasa değeri 18 milyon euro olan Nijeryalı savunmacı, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.