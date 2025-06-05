Türkiye genelinde artan radar kontrolleri, drone destekli trafik denetimleri ve sıklaşan yol uygulamaları, kamuoyunda ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada #Radarterörü ve #Droneceza etiketleri altında binlerce paylaşım yapılırken, birçok sürücü uygulamaları “ceza tuzağı” olarak yorumluyor. Bayram tatili öncesi duyurulan sıkı denetim planlarıyla birlikte, “yolda ceza yazılır mı?” endişesi pek çok vatandaşın gündeminde.

TÜRKİYE, TRAFİK CEZALARINI KONUŞUYOR: "ZULÜM GİBİ"

Vatandaşlar, özellikle sosyal medya üzerinden denetim noktalarının haritalarını paylaşarak diğer sürücüleri uyarıyor. Bazı kullanıcılar, artan cezalar ve yoğun denetimlere karşı toplu dava açılması çağrısında bulunuyor. Tartışmaların büyümesiyle birlikte konu, bazı gazetelerin manşetlerine de taşındı. Bugün Türkiye Gazetesi, “Bunun adı zulümdür” başlığıyla konuyu gündeme taşıdı.

“Devletimiz üst geçit, alt geçit, köprü ile tedbir almadığı için faturayı vatandaşa kesiyor, ‘Buradan 50 km ile geç’ diyor. Kendileri çakarlı araçlarla oradan 150 km hızla giderken vatandaşa ceza kesiliyor.”

İfadeleriyle, hız sınırı uygulamalarındaki çifte standart iddialarına dikkat çekildi.

"NOKTA ATIŞI" YAPIP OTOMATİK CEZA KESİYOR

Denetimlerde kullanılan teknolojiler de gelişiyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle ASELSAN üretimi yapay zekâ destekli “trafidar” sistemini kullanmaya başladı. Bu sistem, araçların plaka ve türlerini tanıyarak güzergâhtaki hız limitini otomatik olarak belirliyor ve ihlallerde anında ceza kesiyor.

31 Mayıs’tan bu yana D-100 kara yolundaki belirli noktalarda kullanılan “trafidar” ile sadece beş gün içinde 224 sürücüye toplamda 526 bin 645 TL para cezası uygulandı.

"ADETA CEZA TUZAĞI"

Son bir yıl içinde birçok bölgede 500 metrede bir radar bulunduğu, özellikle uzun yol güzergâhlarında hız sınırlarının sık sık değiştiği ifade ediliyor. Vatandaşlar ise bu uygulamaların trafiği düzenlemekten çok, ceza kesmeye yönelik olduğunu savunuyor.

İstanbul’dan Van’a kadar bir yolculukta sürekli 50 km/s hıza düşerek araç kullanmanın hem fiziki yorgunluk hem de dikkat dağınıklığına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında bu tür yavaşlamaların kazaları artırabileceğine dikkat çekiyor.



HIZ SINIRI BİRDEN BİRE DÜŞÜYOR

Bazı sürücüler, özellikle hız limitlerinin kısa mesafelerde ani şekilde düşmesinin trafik güvenliğini riske attığını söylüyor. Örneğin, 90 km/s olan hız sınırının bir anda 50 km/s’ye inmesi hem kafa karışıklığına hem de ani frenlemelere yol açabiliyor. Hız sınırındaki ani değişiklikler direksiyon başında stres ve gerginliğe neden oluyor.