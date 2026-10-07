Kütahya’da ‘trafiğin ablası’ olarak tanınan Bodur, oldukça sevilen bir polis memuruydu. Acı haber Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tarafından duyuruldu.

SEBEBİ BELİRSİZ

Yasemin Bodur Karasu’nun cenazesi dün memleketi İzmir Karabağlar’da Yeşilyurt Kavaklıpınar Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis memurunun intiharının ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis olayın arkaplanını araştırıyor.

10 AYDA 73 POLİS İNTİHARI

Emniyetin İntihar Anıtı isimli web sitesinde yer alan bilgilere göre, 2026’nın ilk 10 ayında intihar eden polis sayısı 73 oldu. Geçtiğimiz yılda (2025) ise hayatına son veren emniyet mensubu sayısı 93 olarak açıklanmıştı. Sitedeki verilere göre her 3.88 günde 1 polis memuru hayatına son veriyor. Son yıllarda artan polis intiharlarının ana nedenlerinin başında mobbing, uzun çalışma saatleri ve ekonomik sorunlar yer alıyor. Meclis’e verilen soru önergeleri cevapsız kalıyor.