Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde 8 Nisan akşamı ilerleyen bir otomobildeki kadın yolcu, aracın açılır tavanından dışarı çıktı. Seyir halindeki araçta müzik eşliğinde dans eden kadın, hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye attı.
BACAKLARINI ARAÇTAN DIŞARI SARKITTI
Aracın üzerinde dans etmeyi sürdüren kadın, bir süre sonra bacaklarını da tamamen otomobilin dışına çıkardı. Çevredeki diğer sürücüler ve vatandaşlar, trafikteki bu tehlikeli anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntüledi.