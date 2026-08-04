Ankara'da bir sürücüye, fahri trafik müfettişinin 'trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle yazdırdığı 10 bin liralık idari para cezası, mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme, ceza tutanağında ihlali doğrulayacak fotoğraf ya da video gibi herhangi bir delilin bulunmamasını gerekçe gösterdi.

10 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Olay, 1 Temmuz'da Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan U.Ö.'ye, fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen tutanak doğrultusunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-c maddesi kapsamında 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası kesildi.

Cezanın tebliğ edilmesinin ardından sürücü, avukatı aracılığıyla Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak yaptırım kararına itiraz etti. Başvuruda, ceza tutanağında iddia edilen ihlali destekleyen fotoğraf, video veya benzeri herhangi bir delilin bulunmadığı belirtilerek işlemin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF YOKSA CEZALAR İPTAL EDİLİYOR

Mahkeme, değerlendirmesinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun idari yaptırım kararlarına ilişkin hükümlerine dikkat çekti. Kararda, idari yaptırım uygulanmasına neden olan fiilin ispatına yarayacak bütün delillerin karar tutanağında açık şekilde yer alması gerektiği hatırlatıldı.

Hakimlik, dosyada ihlalin denetlenmesini sağlayacak herhangi bir fotoğraf veya görüntü kaydının bulunmadığını belirterek, bu durumun hakkaniyet ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. İtirazı kabul eden mahkeme, sürücü hakkında uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

15 GÜN İÇİNDE BAŞVURULMASI GEREK

Kararın ardından açıklama yapan avukat Özge İrem Aksu, benzer şekilde fahri trafik müfettişleri tarafından düzenlenen cezalara itiraz etmek isteyen sürücülerin, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabileceklerini söyledi.

Aksu, itiraz dilekçesinde hukuki gerekçelerin açık şekilde belirtilmesi ve varsa fotoğraf, görüntü ya da diğer belgelerin dosyaya sunulmasının önem taşıdığını ifade etti.