Washington eyaletinin Tacoma kentinde uygulanan sıra dışı sistemde, hız sınırını aşan sürücülerin tamamına ceza kesilmiyor. Bunun yerine belirli koşulları karşılayan sürücüler arasından rastgele seçim yapılıyor. Seçilen araç sahiplerine ise 145 dolar para cezası uygulanıyor.

HER GÜN 14 BİNDEN FAZLA HIZ İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Tacoma'nın kuzeydoğusundaki Norpoint Way ve Marine View Drive yollarına yerleştirilen iki radar, 14 Eylül'de faaliyete geçti. Saatte 40 mil, yani yaklaşık 64 kilometre hız sınırının bulunduğu güzergahlarda ilk bir ay boyunca sürücülere para cezası yerine uyarı gönderildi.

Ancak 14 Eylül ile 11 Ekim arasındaki veriler, yetkililerin beklemediği bir tablo ortaya koydu. Radarların bulunduğu noktalardan yaklaşık 515 bin araç geçişi gerçekleşirken bunların yaklaşık 400 bininde hız sınırının aşıldığı belirlendi. Böylece geçişlerin yaklaşık yüzde 77'sinde ihlal kaydedildi.

Günlük ortalama 14 bini aşan ihlal sayısı, radar sistemini işleten NovoaGlobal şirketinin işlem kapasitesini zorladı. Bazı sürücülerin saatte yaklaşık 113 kilometre hıza ulaşarak sınırı ciddi biçimde aştığı tespit edildi. Yetkililer, mevcut sistemin bütün ihlalleri ayrı ayrı cezalandırmaya yeterli olmadığını açıkladı.

CEZA ALACAK SÜRÜCÜLER RASTGELE SEÇİLİYOR

Bir aylık uyarı süresinin 14 Ekim'de sona ermesinin ardından kent yönetimi, alışılmadık bir yöntemi devreye soktu. Buna göre her radar için günde en fazla 100 araç sahibine ceza gönderiliyor. İki kameranın toplam günlük ceza kapasitesi ise 200 ile sınırlandırılıyor.

Ceza alacak araç sahipleri, belirli bir hız eşiğini aşanlar arasından yazılım aracılığıyla seçiliyor. Ancak seçimde herkesin şansı eşit değil. Hız sınırını daha fazla aşan sürücülerin cezaya seçilme ihtimali de artıyor. Kent yönetimi, sürücülerin bu sınırın hemen altında kalmaya çalışmasını önlemek amacıyla ceza değerlendirmesinde kullanılan hız eşiğini açıklamıyor.

Yetkililer, uygulamanın amacının gelir elde etmek değil, tehlikeli sürüşü azaltmak olduğunu belirtiyor. Kesilen cezaların gelirleri trafik güvenliği çalışmalarına aktarılacak. Bu kapsamda yaya geçitleri, yol aydınlatmaları ve bisiklet yolları gibi alanlarda iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

Tacoma Belediyesi ayrıca radar ağını genişletmeye hazırlanıyor. Ocak 2027'den itibaren üç farklı güzergahta altı yeni hız kamerasının daha aşamalı olarak faaliyete geçirilmesi öngörülüyor. Böylece kentte hız denetimlerinin daha geniş bir alana yayılması hedefleniyor.