Yeni yılla birlikte trafik cezaları vatandaşın canını yakıyor. 86 milyon nüfus içinde imtiyazlı bir grup ise trafik cezası sorunu yaşamıyor. Yasa ile milletvekilleri, yeni eklenen düzenleme ile eski milletvekilleri cezadan muaf oldular. Ancak yasal olarak muaf olmadıkları halde uygulama ile hakim ve savcılar ile emniyet müdürleri de trafik cezası ödemiyor.

YASADA SADECE ‘VEKİL’ VAR

Yasaya göre trafikte geçiş üstünlüğü bulunan ve trafik cezası yazılmayacak tek meslek Milletvekili olarak görünüyor. 600 milletvekilinin yasal hakkına eski vekiller de verdikleri dilekçe ile ekleniyor.

Kamuoyunda Milletvekillerinin ‘trafik cezası ödememesi’ tartışılıyor, ancak yasal olarak muaf olmamalarına rağmen hakim ve savcılara da trafik cezası yazılmıyor.

ÇOĞUNLUĞU HAKİM-SAVCI

Türkiye’de 25 bin 449 hakim ve savcı bulunuyor. Hakim, savcılara cezayı doğrudan polis değil yargı kesiyor. Uygulamada, trafik polisi tespit edilen ihlali yargıya iletiyor.

Yargı organı da cezayı değerlendiriyor. Bu durumu yargı mensupları ‘hakim ve savcının bağımsızlığı ve yargı güvencesi’ olarak görüyor ve fiili olarak bu iki gruba ceza yazılmıyor.

600 VEKİL DAHA KATILIYOR

Hakim ve savcı dışında Emniyet Müdürleri de yasal olarak cezadan muaf değil. Ancak Türkiye’de toplam 3 bin 499 emniyet müdürüne de trafik cezası kesilmiyor.

İlk kez SÖZCÜ’nün duyurduğu ‘eski vekillere trafik cezası yok’ haberiyle ilgili eski bir milletvekili şöyle konuştu: “Bazı eski vekiller, iç tüzük maddesiyle yargıya giderek trafik cezalarını iptal ettirdi. Şimdi yeni dilekçe verecek yaklaşık 600 eski milletvekili var."

SÖZCÜ dilekçe örneğine ulaştı

SÖZCÜ, trafik cezası ödememek için eski vekilleri imzaladığı dilekçe örneğine ulaştı. TBMM Başkanlığı Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’na hitaben yazılan dilekçede, “Adıma kayıtlı olan ….. plakalı aracımın Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Tescil ve Plaka İşleri Şube Müdürlüğü kayıtlarına ‘Milletvekili Aracı’ olarak işlenmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim” diye yazıyor. Dilekçeler Parlamenterler Birliği'nde toplanıyor.