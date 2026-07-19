

Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği yeni karar, trafik cezalarına karşı dava açmayı düşünen milyonlarca sürücü açısından önemli sonuçlar doğuracak. Karara göre, açılan davanın kaybedilmesi halinde ödenecek vekalet ücreti artık ceza tutarına göre değil, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yer alan maktu (sabit) idare mahkemesi vekalet ücretleri esas alınarak belirlenecek.

DÜŞÜK CEZALARDA BİLE YÜKSEK VEKALET ÜCRETİ RİSKİ

2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında, idare mahkemelerinde görülen duruşmasız davalarda maktu vekalet ücreti 30 bin TL, duruşmalı davalarda ise 40 bin TL olarak uygulanıyor. Bu nedenle, düşük tutarlı bir idari para cezasına karşı açılan davanın kaybedilmesi halinde, vatandaşlar ceza miktarının katbekat üzerinde vekalet ücreti ödemek durumunda kalabilecek.

Örneğin, 5 bin liralık bir trafik cezasına ilişkin ödeme emrine itiraz eden ve davayı kaybeden bir sürücü, davanın niteliğine göre 30 bin veya 40 bin TL vekalet ücretiyle karşı karşıya kalabilecek.

TRABZON'DAKİ DAVADA EMSAL KARAR

Karara konu olan olay Trabzon'da yaşandı. Bir sürücüye kesilen 2 bin 167 liralık trafik cezasının tahsili amacıyla ödeme emri gönderildi. Ödeme emrinin hukuka aykırı olduğunu ileri süren sürücü, işlemin iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay 8. Dairesi kararına göre, Trabzon İdare Mahkemesi 2025 yılında davayı kısmen kabul ederek işlemin bir bölümünü iptal etti. Mahkeme, mevzuattaki "hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez" hükmünü dikkate alarak davacıdan idare lehine 2 bin 492 lira vekalet ücreti alınmasına karar verdi.

DANIŞTAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Kararın ardından Danıştay Başsavcılığı dosyayı temyiz etti. İncelemeyi yapan Danıştay 8. Dairesi ise yerel mahkemenin vekalet ücretini eksik hesapladığı sonucuna ulaştı ve kararı bozdu.

Yüksek mahkeme, ödeme emrinin idari işlem niteliğinde olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Somut uyuşmazlıkta davaya konu edilen ödeme emri bir idari işlemdir. Mahkemece ödeme emri ile birlikte ödenen meblağın iadesine hükmedilmiş olması da dava konusunu tazminat işlemine dönüştürmeyecektir. Uyuşmazlık bir idari işlemin iptalinden kaynaklandığı için tarifenin maktu vekalet ücretini düzenleyen kısmı uygulanmalıdır. Nisbi vekalet ücretinin üst sınırını ilgilendiren hükmün tatbik edilmesi suretiyle belirlenen vekalet ücretinde hukuka uyarlık bulunmamıştır."