Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin’de metre ilerlemeyen devasa trafik sıkışıklıkları, zengin iş insanları ve acelesi olanlar için bambaşka bir kazanç kapısı yarattı. Metropollerde zamanla yarışanlar, trafikte saatlerce çile çekmek yerine sıra dışı bir yönteme başvuruyor: "Gölge Sürücü" kiralama hizmeti.

ZENGİNLERİN TEK TIKLA TRAFİKTEN KURTULMA YÖNTEMİ

Trafik kilitlendiğinde ve hareket etmek imkansız hale geldiğinde, araç sahibi akıllı telefonundaki özel bir uygulama üzerinden çağrı oluşturuyor. Dakikalar içinde olay yerine iki kişiden oluşan profesyonel bir ekip motosikletle ulaşıyor.

Birinci ekip üyesi (Kurtarıcı), müşteriyi motosikletin arkasına bindiriyor, emniyet kaskını takıyor ve emniyet şeritlerini, ara sokakları kullanarak kişiyi tam zamanında gitmesi gereken adrese yetiştiriyor. İkinci ekip üyesi (Gölge sürücü), müşterinin lüks aracının direksiyonuna geçiyor. Trafikte saatlerce beklemeyi göze alarak aracı güvenli bir şekilde müşterinin belirlediği adrese veya otoparka götürüp teslim ediyor.

HEM ZAMANDAN HEM CEZADAN KURTULUYOR

Büyükşehirlerdeki katı trafik kuralları, güvenlik kameraları ve devasa park/gecikme cezaları düşünüldüğünde bu yöntem, vakti nakit olanlar için hayat kurtarıcı bir çözüme dönüşmüş durumda. Özellikle de; uçağını veya hayati bir iş toplantısını kaçırmak üzere olanlar, aracı yol ortasında bırakıp ceza yemek istemeyen zenginler bu servise servet ödüyor.

İSTANBUL TRAFİĞİ İÇİN YENİ MODEL GELİYOR

Metropollerde popülerleşen bu uygulama, benzer bir trafik yoğunluğunun yaşandığı İstanbul için de yeni bir hizmet modelini gündeme getirdi. Günün her saatinde kilitlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve E-5 karayolu üzerindeki sürücüler için bu sistem alternatif bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri ve girişimciler, özellikle Megakent'te zamana karşı yarışan iş insanları ile yoğun programa sahip kişilerin bu tür bir hizmete talep gösterebileceğini belirtiyor. Yurt dışındaki örneklerin ilgi görmesinin ardından, "Gölge Sürücü" benzeri mobil uygulamaların önümüzdeki dönemde Türkiye’deki özel transfer ve ulaşım girişimleri tarafından da hayata geçirilebileceği öngörülüyor.