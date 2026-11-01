Adıyaman'da trafik denetiminde durdurulan abartı egzozlu motosikletin sürücüsü, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.
Olay, Atatürk Bulvarı'ndaki Yeni Valilik Binası önünde meydana geldi. Uygulama yapan trafik ekipleri, yüksek ses çıkararak çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosikleti durdurdu.
Kontrolde motosiklette mevzuata aykırı abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.